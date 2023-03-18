Минобрнауки: В 2023 году на бюджет в вузы смогут поступить 67 процентов выпускников

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В этом году около 67 процентов выпускников смогут попасть на бесплатное обучение в российских вузах. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

— Почти 64 процента выпускников школ 2022 года имели возможность поступить на бюджетные места. А в 2023 году уже 67 процентов ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе, — говорится в сообщении.

В общей сложности в стране распределили свыше 590 тысяч бюджетных мест в российских университетах на 2023–2024 учебный год, свыше 73 процентов из них получили региональные вузы, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить. Утверждается, что 66 процентов россиян выступают за отказ от ЕГЭ. При этом 16 процентов поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу сдачи экзамена.

В России предложили вернуться к традиционной для страны системе высшего образования. Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».