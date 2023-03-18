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Собянин рассказал о благоустройстве шести районов на западе Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о благоустройстве шести районов на западе Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В шести районах на западе столицы идут работы по благоустройству в рамках программы «Мой район». Об этом в субботу, 18 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Шесть районов на западе столицы — родной дом для 685 тысяч москвичей. В первую очередь мы взялись за решение главных проблем: улучшение транспортной ситуации, реновацию и реорганизацию промзон, — сказал глава города.

В частности, речь идет о следующих районах: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

Так, для удобства жителей там запустили более 50 новых маршрутов городского транспорта, а до конца года власти собираются завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, написал Собянин в своем блоге.

Недавно мэр рассказал о развитии и благоустройстве районов на юго-востоке Москвы. В частности, в 2011 году власти приступили к масштабной модернизации Курьяновских очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Помимо этого, власти продлили Таганско-Краснопресненскую линию метро в Жулебино и Котельники, построив три станции.

Благоустройство Западный административный округ (ЗАО) Москва Сергей Собянин
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