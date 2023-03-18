В Москве выбрали лучших педагогов дополнительного образования

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

С 15 по 17 марта прошел финал номинации «Сердце отдаю детям» в рамках конкурса профессионального мастерства «Педагоги года Москвы». В трехдневных выездных соревнованиях за звание победителя боролся 21 педагог дополнительного образования школ и домов творчества. Оператором соревнования стал Корпоративный университет московского образования столичного департамента образования и науки.

— Дворцы творчества, кружки и секции в школах — это про интерес детей. Сюда приходят мальчишки и девчонки, у которых загораются глаза и замирает сердце от того, что они делают. И педагоги дополнительного образования должны быть такими — с горящими глазами и сердцем. Иначе как они поведут за собой ребят, если они не увлечены своим делом и не готовы заражать своими идеями других? Вы, педагоги дополнительного образования, делаете очень важную вещь — мотивируете детей, которые приходят потом в школу с желанием учиться, с установкой «могу и хочу», — подчеркнул Александр Тверской, заместитель руководителя Департамента и науки города Москвы.

Конкурс «Педагоги года Москвы» проходит в рамках Года педагога и наставника, который объявлен в России в 2023-м. «Сердце отдаю детям» — новая номинация этого года. Участие в ней принимают педагоги дополнительного образования. Соревнование объединило педагогов разных направлений: художественного, естественно-научного, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, социально-гуманитарного, а также специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Среди участников были руководители спортивных секций, детских театров, художественных и музыкальных студий, туристических клубов, мультимедийных кружков.

— Такой конкурс для педагога дополнительного образования — это всегда личностный рост. Возможность показать себя, пообщаться с коллегами, а самое главное — познакомиться с новыми технологиями работы с детьми, которые сам педагог, возможно, еще не использует, а теперь возьмет себе на вооружение. Мы увидели метапредметное представление конкурсантов о своей педагогической деятельности и деятельности коллег, каждый смог проявить себя, — отметила Надежда Куранина, руководитель Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, председатель московского регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых», член большого жюри.

— Наша задача — выбрать людей не только профессионально подкованных, сильных в своем направлении, но людей с широким кругозором, знающих нормативные документы в части дополнительного образования. Тех, кто может генерировать идеи. Харизматичных и способных заражать, вдохновлять своим азартом остальных. Наша задача — найти лидеров. Победители должны стать примером и наставниками для других педагогов, — считает Ирина Анурова, директор школы № 1252 имени Сервантеса, член большого жюри.

Победителем конкурса стал Алексей Яковлев, педагог дополнительного образования Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Преподаватель с 22-летним стажем работы вместе с детьми проводит экологические экспедиции и проектно-исследовательские работы в разных местах страны — от природного парка «Тушинский» до музея-заповедника «Куликово поле».

— Мой проект был посвящен разработке учебно-игрового пространства для экологического воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Необходимо было сформулировать перечень экологических навыков, которые могут быть доступны для освоения этой категорией ребят. Мне было важно не просто представить проект, а распространить идею в других педагогических коллективах, поскольку я хотел бы сделать базовое экологическое образование доступным абсолютно для всех детей, используя имеющиеся у нас образовательные ресурсы, — рассказал Алексей Яковлев.

По словам участников, испытания помогли развить и продемонстрировать как профессиональные навыки, так и личностные качества: коммуникабельность, умение слышать собеседника, открытость, способность захватить внимание аудитории. Педагоги затрагивали актуальные темы: укрепление семейных ценностей и проведение занятий выходного дня для детей с родителями, обучение и воспитание детей в новых субъектах страны, экологическое образование.

Призерами номинации «Сердце отдаю детям» стали: Алена Белева, Вадим Романов, Андрей Задубровский (Московский дворец пионеров образовательного комплекса «Воробьевы горы»), Антон Суарес (дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова»), Тимофей Харкевич (школа № 1210), Ринат Шайдуллин (школа № 109).

— Это не первое участие в таком конкурсе. Я из Нижнего Новгорода, и участвовала в региональном конкурсе профессионального мастерства в начале своего педагогического пути. А в этом году стала победителем педагогического конкурса внутри Дворца пионеров, где работаю. Для победы в первую очередь нужно быть самим собой, наслаждаться процессом, получать удовольствие от общения с коллегами, стараться замечать вокруг интересные идеи. Мы все очень разные, и те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, — это очень хорошие мгновения для обнаружения своих точек роста и для обмена опытом. На мастер-классе я представляю метод проектирования scrum, который использую в своем преподавании журналистики. Этот метод позволяет более эффективно работать над задачами, участникам проекта — быть очень гибкими, быстро адаптироваться в условиях неопределенности. Это позволяет подготовить ребят ко взрослой жизни и будущей профессии, воспитать успешную личность, — рассказала Алена Белева.

— Я веду шахматный клуб в группах от 6 до 18 лет. Моя цель здесь — поделиться опытом с коллегами, так как, помимо шахмат, я популяризирую интеллектуальные игры. Важно было также послушать коллег, посмотреть, кто какие методики использует. Конкурс — это очень хорошая возможность увидеть самые прогрессивные разработки, что важно для собственного дальнейшего развития. У нас получился прекрасный диалог внутри команды, мы хорошо поработали сообща. На мой взгляд, нас сложно оценивать, мы все преподаем разные направления, поэтому баллы в какой-то степени субъективны. Важно получить удовольствие и использовать возможность обмена опытом, — отметил Вадим Романов.

Среди партнеров конкурса — издательство «Просвещение», банк ВТБ, «VK Образование», «Учительская газета» и сетевое издание «УГ», образовательная платформа «Сферум», онлайн-платформа «Учи.ру», «Умскул» и другие.

В мае 2023 года на церемонии награждения конкурса «Педагоги года Москвы» все призеры номинации «Сердце отдаю детям» получат подарки от партнеров, а победителю будет вручен переходящий кубок.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Конкурс «Педагоги года Москвы» — одно из ключевых мероприятий этого года. Также столичных учителей ждут X Педагогический форум, большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, различные конференции, форумы и другие мероприятия, направленные на повышение престижа профессии.

Кроме того, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения основателя российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. В честь этого праздника также запланированы масштабные мероприятия.