Собянин: Протяженность столичной системы теплоснабжения больше расстояния от Москвы до Южного полюса

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичная система теплоснабжения — крупнейшая в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 марта.

— Объем системы теплоснабжения Москвы — почти четыре миллиона кубических метров, что в два раза больше объема Борисовских прудов — самого крупного столичного водоема, — сказал глава города.

Городская система теплоснабжения является крупнейшей в мире: ее протяженность свыше 17 тысяч километров, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса. К этой системе на ежегодной основе подключаются около 600 новых объектов.

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В Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов, подчеркнул мэр. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней — до начала мая.

Перед началом отопительного сезона специалисты заранее повышают температуру в батареях — еще накануне грядущего похолодания. На сегодняшний день в городе действует свыше 6,8 тысячи умных тепловых пунктов, которые отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме.

Благодаря таким технологиям обеспечивается бесперебойное снабжение теплом и горячей водой, написал Собянин в Telegram-канале.

График отключения четко сформирован в столице, однако при необходимости пожелания жителей города учтут, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отопительный период в столице и его сроки регламентированы. Подачу тепла в дома отключают, если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет от плюс восьми и более градусов.