Владимир Ефимов сообщил об открытии производства медизделий для пациентов со стомой в технополисе «Москва»

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» запустили новую производственную линию по выпуску медицинских изделий для пациентов со стомой. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, запуск производства произошел в компании «Гемамед» в рамках реализации второго этапа офсетного контракта, заключенного с городом. Резидент технополиса вложил свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов.

— Была запущена производственная линия мощностью два миллиона единиц продукции в год. Сейчас предприятие вышло на второй этап реализации контракта. В рамках него запустили новую производственную линию мощностью более миллиона изделий в год, — сказал он.

Ефимов добавил, что по планам продукция должна поступить в медучреждения уже в марте этого года. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский выразил надежду, что в 2023 году производство выйдет на проектную мощность и компания сможет изготавливать 5,5 миллиона единиц продукции в год.

В минувший четверг, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» расширяет производство изделий для службы скорой помощи. По его словам, этим займется российская компания «Медплант», которая успешно зарекомендовала себя на отечественном рынке и уже оснастила свыше 25 тысяч машин скорой помощи по всей России.