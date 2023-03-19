Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владимир Ефимов сообщил об открытии производства медизделий для пациентов со стомой в технополисе «Москва»

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов сообщил об открытии производства медизделий для пациентов со стомой в технополисе «Москва»
Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы
Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» запустили новую производственную линию по выпуску медицинских изделий для пациентов со стомой. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, запуск производства произошел в компании «Гемамед» в рамках реализации второго этапа офсетного контракта, заключенного с городом. Резидент технополиса вложил свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов.

— Была запущена производственная линия мощностью два миллиона единиц продукции в год. Сейчас предприятие вышло на второй этап реализации контракта. В рамках него запустили новую производственную линию мощностью более миллиона изделий в год, — сказал он.

Ефимов добавил, что по планам продукция должна поступить в медучреждения уже в марте этого года. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский выразил надежду, что в 2023 году производство выйдет на проектную мощность и компания сможет изготавливать 5,5 миллиона единиц продукции в год.

В минувший четверг, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» расширяет производство изделий для службы скорой помощи. По его словам, этим займется российская компания «Медплант», которая успешно зарекомендовала себя на отечественном рынке и уже оснастила свыше 25 тысяч машин скорой помощи по всей России.

Производство Владимир Ефимов Москва технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте