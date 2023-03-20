Бесконечно творческие и крайне обидчивые: названы самые яркие качества Рыб

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Астрологи считают Рыб одним из самых загадочных и противоречивых знаков зодиака. Таким людям свойственно иметь много талантов и бояться сделать выбор, сочетать в себе тонкую ранимость и изводящую окружающих ревность. О плюсах и минусах Рыб рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Плюсы Рыб

Представители этого знака зодиака всегда готовы прийти на помощь, отзывчивость рождается вместе с такими людьми. Рыбы очень любят внимание, им сложно проводить время без постоянного общения. В любви они отдают себя полностью, без остатка, готовы сделать все, лишь бы избранник был счастлив.

Рыбы очень интуитивны и полностью доверяют своим ощущениям. Как правило, среди профессий они выбирают творческие: становятся прекрасными артистами или художниками, музыкантами или поэтами, пишет «СтарХит».

Минусы Рыб

Но даже самые яркие плюсы этого знака зодиака в некоторые моменты могут стать минусами. Повышенная эмоциональность легко перерастает в ревность, и партнеру Рыб бывает непросто справляться со скандалами. Рыбы мнительны и легко обижаются, а еще отлично владеют актерской игрой и используют этот навык для манипуляций.

Рыбам часто свойственна нерешительность, они ждут рядом с собой партнера сильнее их самих. Таким людям с трудом дается сложный выбор, они стараются перенести ответственность на кого-то другого.

Мечтательность тоже может стать минусом: Рыбам легко увлечься своими воздушными замками, а потом бывает не так-то просто оценить реальность и вернуться с небес на землю. А еще Рыбы очень склонны влюбляться, им свойственно завести мимолетный роман и быть ветреными натурами.

Ранее астрологи рассказали, что до конца марта у трех знаков зодиака есть шанс стать настоящими баловнями судьбы и поменять свою жизнь к лучшему. Они назвали тех, кто уже очень скоро станет счастливчиком и заполучит на свою сторону удачу, любовь, уважение и богатство.