Карта осадков, прокат велосипедов и планирование путешествий: пять сервисов, которые пригодятся весной

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Весной внутри нас просыпается мотивация, побуждающая подготовиться к теплому времени года. Одни люди уже планируют поездку на дачу, а другие мечтают поскорее достать велосипед и начать активно заниматься спортом.

В этой подборке мы рассказываем о сервисах, которые помогут спланировать теплый сезон и сделать его ожидание намного комфортнее.

«Яндекс.Погода»

Когда теплый сезон подходит все ближе, у нас возникает желание выбраться из дома, чтобы погулять по парку или поехать отдыхать на дачу. Однако погодные условия постоянно меняются, что может нарушить планы выбраться на свежий воздух. Чтобы спланировать прогулку даже в самую непредсказуемую погоду, можно воспользоваться картой осадков от сервиса «Яндекс.Погода». При ее составлении используются не только данные метеорадаров и спутников, но и сообщения пользователей. Чем больше сообщений присылают пользователи об осадках в конкретном районе, тем точнее становится карта, которая обновляется в реальном времени.

За расчет прогноза отвечает технология «Метеум», которая сочетает классические метеорологические модели, машинное обучение и сообщения от самих пользователей. Благодаря этому сервис дает прогнозы осадков и погоды с точностью до микрорайона.

Velomesto

Мобильное приложение предназначено специально для велосипедистов. Сервис позволяет найти на карте велопарковки, прокаты, сервис-центры, спортивные магазины и другие полезные для велосипедиста места. Проект развивается благодаря волонтерам, поэтому каждый авторизованный пользователь может добавить новую точку на карте. В приложение добавлено уже более 5000 мест велосипедной инфраструктуры. Найти полезные для велосипедистов локации можно в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, СНГ и дальнего зарубежья.

«Чердак»

Весной люди начинают возвращаться на дачи, а порой и вовсе на время переезжают. «Чердак» — это компания, которая предлагает складское хранилище вещей и услуги для комфортного переезда. Сервис называет свои склады «облачными», потому что вы можете следить за вещами удаленно с помощью камер — через сайт или приложение. Для хранения вещей используются 15 видов упаковочных материалов и создаются соответствующие условия: постоянная температура, клининг и круглосуточное видеонаблюдение. Стоимость аренды места начинается от 399 рублей в месяц — сюда уже входят упаковка, доставка на склад и возврат. Будет полезно для тех, у кого нет места хранить сезонные вещи: лыжи, зимнюю резину или велосипеды.

Tripster

Весенний сезон — отличное время для того, чтобы посетить новую страну или город. В этом вам поможет Tripster, предлагающий индивидуальные и групповые экскурсии в 674 городах мира. Особенность сервиса в том, что экскурсии ведут гиды-любители, которые хорошо знают свои города. Вас не будут нагружать заученными программами и банальными достопримечательностями. Увлеченные гиды расскажут не только об истории города, но и покажут секретные бары, галереи современного искусства и другие нестандартные места. В период пандемии на сайте также появилась возможность заказа онлайн-экскурсий.

В крупных городах России можно выбирать в среднем из 50–200 экскурсий, а для Санкт-Петербурга их и вовсе более 300. Прогулки есть как бюджетные (500–800 рублей), так и более дорогостоящие (5–6 тысяч рублей) — все зависит от конкретной программы.

«Сады России»

Весной многие из нас начинают снова приводить в порядок дачный участок. Купить все необходимое для огорода и сада можно на сервисе «Сады России». Это крупнейший производитель и поставщик семян и саженцев плодоовощных культур, цветов, декоративных кустарников с доставкой по всей стране. У сервиса также есть особенные морозостойкие саженцы, которые можно без опасений сажать весной. Заказать продукты можно как на сайте, так и в одноименном приложении, где удобнее всего отслеживать статус заказа и получать доступ к акциям.