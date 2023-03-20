Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил прокат в России и СНГ на выходных

Ирэна Колесова
Общество
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил прокат в России и СНГ на выходных
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» на минувших выходных возглавил кинопрокат не только в России, но и в странах СНГ. Картина собрала 129 миллионов рублей с 16 по 19 марта, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Лента о подвиге российского летчика Дамира Юсупова вышла на широкие экраны в четверг, 16 марта. Она повествует о случае, который вошел в историю отечественной авиации как «Чудо на кукурузе».

Пассажирский лайнер, в 2019 году летевший в Крым, столкнулся со стаей птиц. У самолета отказали оба двигателя, но пилот смог совершить аварийную посадку на кукурузном поле. Никто не погиб, командир экипажа Дамир Юсупов стал Героем России.

Роли в фильме исполнили Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие. Зрители увидят также историю жизни самого героя-пилота, который поступил в летное училище достаточно поздно, но сумел прийти к своей мечте и связать свою жизнь с небом.

Однако пока пальма первенства остается за лентой «Чебурашка», которая стала самой кассовой за всю историю отечественного кинопроката. Среди самых ожидаемых премьер — также фильм «Вызов», ради съемок которого актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС. Однако кинокритик Давид Шнейдеров считает, что драма о спасении космонавта на орбите не сможет повторить успех «Чебурашки».

Кино Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте