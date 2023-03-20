Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил прокат в России и СНГ на выходных

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» на минувших выходных возглавил кинопрокат не только в России, но и в странах СНГ. Картина собрала 129 миллионов рублей с 16 по 19 марта, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Лента о подвиге российского летчика Дамира Юсупова вышла на широкие экраны в четверг, 16 марта. Она повествует о случае, который вошел в историю отечественной авиации как «Чудо на кукурузе».

Пассажирский лайнер, в 2019 году летевший в Крым, столкнулся со стаей птиц. У самолета отказали оба двигателя, но пилот смог совершить аварийную посадку на кукурузном поле. Никто не погиб, командир экипажа Дамир Юсупов стал Героем России.

Роли в фильме исполнили Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие. Зрители увидят также историю жизни самого героя-пилота, который поступил в летное училище достаточно поздно, но сумел прийти к своей мечте и связать свою жизнь с небом.

Однако пока пальма первенства остается за лентой «Чебурашка», которая стала самой кассовой за всю историю отечественного кинопроката. Среди самых ожидаемых премьер — также фильм «Вызов», ради съемок которого актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС. Однако кинокритик Давид Шнейдеров считает, что драма о спасении космонавта на орбите не сможет повторить успех «Чебурашки».