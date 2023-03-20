«Горе каждый день»: жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса разрыдалась на его 68-летие

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О неизлечимой болезни легендарного «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса стало известно всего около года назад. Но деменция прогрессирует, и родственники актера уже не раз говорили, что им становится все сложнее ухаживать за Уиллисом. Обессилела и супруга голливудской звезды Эмма. В день рождения Брюса, 19 марта, она поделилась душераздирающим видео, на котором не смогла сдержать рыданий.

— Я начала утро с того, что расплакалась. Как вы можете видеть по опухшим глазам и сопливому носу. Я не знаю, почему я так поступаю с собой, потому что эти видео — как нож в мое сердце. Но я равнозначно делаю это для себя и вас, потому что знаю, как сильно вы любите моего мужа и… Не плачь, Эмма! — произнесла супруга актера, обращаясь ко всем его поклонникам.

Эмма призналась, что ей не всегда удается быть сильной, но у нее просто нет выбора. Каждый день ей приходится испытывать чувства, которые граничат с горем, и 68-й день рождения Брюса Уиллиса не стал исключением. Эмма добавила, что и откровения на камеру даются ей тяжело, но она делает это для своего мужа и для всех, кто его любит, передает «СтарХит».

Ранее врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала «Вечерней Москве», чем может грозить Брюсу Уиллису лобно-височная деменция. По словам специалиста, часто при таких поражениях человек становится агрессивным и злобным. Одна из возможных причин развития этого заболевания — черепно-мозговые травмы.