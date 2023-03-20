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Реальность интереснее: во всем мире упали продажи видеоигр

Ирэна Колесова
Развлечения
Реальность интереснее: во всем мире упали продажи видеоигр
Фото: shutterstock

В 2022 году во всем мире резко упали продажи видеоигр. Эксперты связывают это с тем, что люди постепенно возвращаются к «нормальной жизни» после пандемии и меньше времени проводят в домашних стенах.

Вместе с падением спроса на игры снижаются и доходы производителей. Они сократились на 2,2 процента в сравнении с 2021 годом. При этом максимальный интерес к видеоиграм сохраняется в США, на них приходится 34 процента всех продаж за последний год. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, собравший около 33 процентов. Третью строчку занял европейский рынок с 24 процентами продаж, сообщается в отчете агентства Newzoo.

Приводится и другая статистика: время, которое пользователи проводят за играми в Steam, Xbox и PlayStation, также уменьшилось на 23 процента. Но, по традиции, мужчины по-прежнему больше женщин интересуются видеоиграми.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, что компьютерная игра Atomic Heart от российской студии Mundfish вышла в феврале 2023 года. Приключенческий боевик, действие которого разворачивается в альтернативном СССР, собрал восторженные отзывы игроков и критиков. Рецензенты высоко отметили графику, сюжет и саундтреки.

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