Реальность интереснее: во всем мире упали продажи видеоигр

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В 2022 году во всем мире резко упали продажи видеоигр. Эксперты связывают это с тем, что люди постепенно возвращаются к «нормальной жизни» после пандемии и меньше времени проводят в домашних стенах.

Вместе с падением спроса на игры снижаются и доходы производителей. Они сократились на 2,2 процента в сравнении с 2021 годом. При этом максимальный интерес к видеоиграм сохраняется в США, на них приходится 34 процента всех продаж за последний год. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, собравший около 33 процентов. Третью строчку занял европейский рынок с 24 процентами продаж, сообщается в отчете агентства Newzoo.

Приводится и другая статистика: время, которое пользователи проводят за играми в Steam, Xbox и PlayStation, также уменьшилось на 23 процента. Но, по традиции, мужчины по-прежнему больше женщин интересуются видеоиграми.

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