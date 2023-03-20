«Коммерсант»: Сотрудников администрации президента призвали избавиться от iPhone

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Сотрудников администрации президента России призвали отказаться от смартфонов американской фирмы Apple до конца текущего месяца. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

— iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем, — рассказал один из них.

Такое решение принял первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко, который постановил избавиться от американских смартфонов к 1 апреля. Причиной таких мер является соблюдение безопасности, так как данная продукция подвержена взлому и шпионажу со стороны Запада, пишет «Коммерсант».

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

В России за последний год достаточно активно изменился рынок гаджетов и смартфонов, в том числе и компании — поставщики тематических товаров. Более того, поменялось отношение людей к использованию техники в целом. Какие сейчас тренды предпочитают россияне, «ВМ» узнала у технического директора «ИМБА ИТ» Марата Залотдинова.