Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Коммерсант»: Сотрудников администрации президента призвали избавиться от iPhone

Лейла Алиева
Общество
«Коммерсант»: Сотрудников администрации президента призвали избавиться от iPhone
Фото: Unsplash

Сотрудников администрации президента России призвали отказаться от смартфонов американской фирмы Apple до конца текущего месяца. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

— iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем, — рассказал один из них.

Такое решение принял первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко, который постановил избавиться от американских смартфонов к 1 апреля. Причиной таких мер является соблюдение безопасности, так как данная продукция подвержена взлому и шпионажу со стороны Запада, пишет «Коммерсант».

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

В России за последний год достаточно активно изменился рынок гаджетов и смартфонов, в том числе и компании — поставщики тематических товаров. Более того, поменялось отношение людей к использованию техники в целом. Какие сейчас тренды предпочитают россияне, «ВМ» узнала у технического директора «ИМБА ИТ» Марата Залотдинова.

Чиновники iPhone Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте