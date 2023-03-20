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Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Лейла Алиева
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Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На столичных набережных начались работы по подготовке к открытию навигации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города — Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала, — рассказал он.

В рамках проведения работ специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. На 11 набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируют более 190 тысяч погонных метров покрытия.

Все работы планируется завершить до конца апреля, заключил Бирюков.

В Москве также начали инженерную подготовку перед благоустройством Аллеи спортивной славы на Воробьевых горах. Специалисты уберут коммуникации под землю, отремонтируют лестницы, заменят дорожное покрытие.

Петр Бирюков Северный речной вокзал Москва
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