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Москва выставила на торги здание XIX века в районе Арбат

Никита Худяков
Город
Москва выставила на торги здание XIX века в районе Арбат
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Трубниковский переулок Карта всех событий

Предприниматели могут приобрести на открытом аукционе дореволюционное здание XIX века площадью более 300 квадратных метров в районе Арбат. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городские торги выставлено двухэтажное здание площадью 326,8 квадратного метра в районе Арбат. Объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 1,5 сотки. Открытый аукцион состоится 31 марта, — сказал он.

Новый собственник сможет разместить здесь выставочный зал, музей, художественную галерею и другие учреждения досуга и культуры. Здание построено в 1890 году, но оно не имеет строгих требований по эксплуатации и не является объектом культурного наследия.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 22 марта. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную электронную подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 марта Щербаков сообщил, что многоуровневый наземный паркинг в столичном районе Южное Бутово выставили на торги. Парковка расположена на улице Брусилова, между Симферопольским и Варшавским шоссе. Отмечается, что площадь парковки составляет 16,2 тысячи квадратных метров.

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