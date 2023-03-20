ВЦИОМ: 82 процента россиян чувствуют себя счастливыми

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Большинство (82 процента) россиян чувствуют себя счастливыми, почти четверть (24 процента) связывают это с тем, что у них есть семья. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

35 процентов опрошенных заявили, что они определенно счастливы, 47 процентов — что они скорее счастливы. Кроме того, оказалось, что женщины счастливее мужчин — 85 процентов против 77 процентов. Скорее несчастливыми считают себя 9 процентов, а определенно несчастливыми себя чувствуют 5 процентов.

Чаще всего респонденты среди причин счастья называли наличие семьи (24 процента), здоровье и жизнь — как свои, так и близких (21 процент), также общую удовлетворенность жизнью (20 процентов) и хорошую работу (19 процентов). Кроме того, опрошенные называли наличие детей (16 процентов) и хорошее материальное состояние (13 процентов), говорится на официальном сайте ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 10 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Во ВЦИОМ также сообщили, что почти каждый второй россиянин считает, что 2023 год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).