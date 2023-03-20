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Приметы и советы

В Гагаринском районе по обращению жителей демонтировали самострой

Лейла Алиева
Город
В Гагаринском районе по обращению жителей демонтировали самострой
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Ломоносовский проспект, 6к1 Карта всех событий

На юго-западе столицы сотрудники госинспекции по недвижимости пресекли самозахват территории общего пользования. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил начальник инспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, жители Гагаринского района рассказали о нарушении с помощью чат-бота «Свободный доступ». Рядом с многоквартирным домами, детским садом и музыкальной школой было расположено заброшенное здание площадью 50 квадратных метров, оно стало постоянным местом пребывания лиц без определенного места жительства.

— Инспекторы установили, что земельный участок, на котором расположено строение, не оформлен и не состоит на кадастровом учете. Таким образом, участок является территорией общего пользования, доступ на которую ограничивал забор длиной 40 метров. Оба объекта — ограждение и постройка — были возведены без оформления разрешительной документации и подлежали демонтажу, — отметил Бобров.

На данный момент незаконные объекты демонтировали, а территорию освободили от строительного мусора.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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