Экономист Щербаченко назвал преимущества цифрового рубля

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Кандидат экономических наук Петр Щербаченко рассказал о преимуществах цифрового рубля.

По его словам, цифровой рубль обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий шифрования и аутентификации. Это позволяет защитить средства пользователей от кибератак и мошенничества.

Цифровой рубль дает возможность проводить операции в режиме реального времени, что делает его очень удобным для повседневных платежей. Кроме того, он не требует наличия банковских карт и других дополнительных устройств, что упрощает процесс оплаты.

Операции с цифровым рублем проводятся без посредников, что уменьшает время на обработку платежей, передает МИР 24.

В Центробанке сообщили, что российские банки смогут открывать своим клиентам онлайн-цифровые кошельки, а тестирование цифрового рубля с реальными клиентами стартует в начале апреля, передает Царьград.

Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем различие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.