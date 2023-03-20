Звездный тренер Пастернак назвал четыре способа похудеть без фитнес-зала

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Физические упражнения не так важны для похудения. Об этом рассказал звездный тренер Харли Пастернак.

— В неделе 168 часов, и даже если вы два, три, четыре или пять раз в неделю по часу занимаетесь в зале, получается, что 95–98 процентов времени вы проводите вне фитнес-клуба. И именно то, что вы делаете в течение этого времени, оказывает гораздо больший эффект на ваше тело, чем ваши действия в тренажерном зале, — пояснил он.

Чтобы похудеть без похода в тренажерный зал, тренер рекомендует обзавестись фитнес-трекером и тщательно отслеживать свою активность в течение дня. Начать можно с 10 тысяч шагов в день, а затем довести эту цифру до 14 тысяч.

Также в течение первых пяти дней важно очистить желудок, включив в рацион полезные смузи и два хрустящих перекуса. Еще один способ похудеть — здоровый сон.

По словам эксперта, лучше отказаться от частого посещения интернета, отключить телефон и компьютер не менее чем на один час в день, передает Shape.

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