Лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед под Ярославлем

Фото: vk/creamsoda

Основатель и фронтмен популярной хаус-группы «Cream Soda» Дмитрий Свиргунов провалился под лед под Ярославлем. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

По предварительным данным, Свиргунов вместе с компанией отмечал день рождения в Диевом городище на берегу Волги. Во время праздника молодые люди решили выйти на реку и станцевать. В результате четыре человека провалились под лед: Свиргунов, его брат, бывший хоккеист Георгий Киселев, а также один из друзей музыканта.

Последнего спасатели достали из воды, однако мужчина скончался в карете скорой помощи. Как сообщили в сообществе группы в социальных сетях, спасатели продолжают поиски.

Другая трагедия произошла в столице. В районе Жулебино подросток вышел на лед Привольного пруда и провалился. Спасти мальчика не удалось.