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Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Решетников умер на 104-м году жизни

Евгений Силаев
Общество
Бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Решетников умер на 104-м году жизни
Фото: Минобороны РФ

В возрасте 103 лет ушел из жизни бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Решетников. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

— К сожалению, сегодня от сердечной недостаточности в госпитале Мандрыка на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Решетников, — заявил Дерябин, чьи слова приводит РИА Новости.

Дата и место похорон Решетникова на данный момент неизвестны.

Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе. В период с 1969 по 1980 год он руководил Дальней авиацией ВВС СССР. После этого военнослужащий трудился в качестве заместителя главнокомандующего советской авиацией до 1986 года.

Генерал-полковник участвовал в Сталинградской битве на бомбардировщике Ил-4. В ночь на 10 сентября 1942 года он принял участие в бомбардировке Берлина. 27 июля 1943 года Решетникову было присвоено звание Героя Советского Союза.

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