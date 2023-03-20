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Почта Болгарии временно прервала отправку посылок в Россию и Белоруссию

Ирэна Колесова
В мире
Почта Болгарии временно прервала отправку посылок в Россию и Белоруссию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почта Болгарии приняла решение о временном прекращении отправки посылок в Россию и Белоруссию. Сообщение об этом в понедельник, 20 марта, появилось на официальном сайте компании.

— Болгарская почта временно прекращает прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию из-за уменьшения возможностей транспортировки, что привело к скоплению почты в транзитном аэропорту, — говорится в сообщении.

Когда отправка посылок в Россию и Белоруссию возобновится, всех клиентов болгарской почты проинформируют об этом дополнительным сообщением на сайте компании.

Ранее сообщалось, что «Почта России» не принимает и не передает посылки только на Украину. Почтовый обмен с «Укрпоштой» до сих пор закрыт по инициативе украинской стороны. Других ограничений в отправке посылок для россиян нет.

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