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Приметы и советы

Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта

Евгений Силаев
Общество
Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта
Фото: Unsplash

В народе этот день получил названия Антип-зубник, Софрон, Евфимий и Заря-кукушка.

24 марта считается идеальным днем для сведения любовных пар. Все дело в том, что он состоит из парных чисел. В древности знахари проводили привороты и читали заговоры, приманивая мужчин к женщинам.

Стоит обратить внимание на поведение мышей. Если они бегут на поля, то ждать в этом году хорошего урожая не стоит. В этот день птицы могут предсказывать погоду. Появившиеся на пруду лебеди ознаменуют приближение теплых и солнечных дней. А если журавли летят быстро и низко, то ожидается плохая погода.

Приметы погоды:

Если холода идут на спад, то лето будет теплое.

Мыши на поля бегут — к неурожайному году.

Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.

Вороны на земле — к морозу, на верхушке дерева — к теплу.

Именины отмечают: Ефим, Берта, Георгий, Иван, Василий, Сафроний.

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