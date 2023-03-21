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Будет обидно до слез: какому знаку зодиака пора готовиться к удару судьбы

Ирэна Колесова
Общество
Будет обидно до слез: какому знаку зодиака пора готовиться к удару судьбы
Фото: shutterstock

Астролог Тамара Глоба предупредила, что один из знаков зодиака очень скоро может столкнуться с сокрушительным известием. Причем, скорее всего, ему будет очень тяжело пережить некрасивый и предательский поступок от окружающих.

Речь идет о Весах, которым нужно заранее морально подготовиться к такому удару судьбы. Глоба предостерегла этот знак зодиака от ошибок: некоторые люди могут много чего наобещать, а потом внезапно испариться и просто подставить.

Весам не стоит в ближайшее время сильно раскидываться доверием. А еще лучше — не знакомиться ни с кем новым и тем более не вступать в близкие отношения: доверчивость может слишком больно отозваться, пишет Teleprogramma.pro.

Астролог добавила, что в целом Весов ждет не самое приятное время. В ближайшие дни лучше не планировать ничего нового, не начинать амбициозные проекты, поскольку пользы это все точно не принесет, а вот переживания и проблемы — очень может быть.

Ранее астрологи рассказали, что до конца марта у трех знаков зодиака есть шанс стать настоящими баловнями судьбы и поменять свою жизнь к лучшему. Три знака успеют в самые ближайшие дни сказочно разбогатеть. Если не забудут, что звезды звездами, а под лежачий камень вода не течет.

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