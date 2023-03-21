В США обсудят приостановку нормальных торговых отношений с Китаем

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Конгресс США в ближайшее время рассмотрит возможность приостановки нормальных торговых отношений с Китаем. Соответствующий законопроект внесет сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули.

— Мы можем начать с отмены полюбовной сделки, которую вашингтонские элиты заключили с Китаем 23 года назад, чтобы положить конец нормальным торговым отношениям, ввести высокие пошлины и защитить американских рабочих, — публикует слова сенатора издание Politico.

Хоули добавил, что сейчас США стоят перед лицом новой эпохи конкуренции с КНР. Поэтому, отметил он, Вашингтону необходимы действия, которые сделают американский рабочий класс сильнее и самостоятельнее. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Конгресса во вторник, 21 марта.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Китай и США должны сотрудничать друг с другом, так как их экономики взаимосвязаны. По его словам, некоторые в США подогревают разговоры о возможном разрыве связей, но едва ли много людей получит от такого шага выгоду.