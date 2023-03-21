Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители Эстонии оценят фильм-лидер российского проката «Чебурашка»

Ирэна Колесова
В мире
Жители Эстонии оценят фильм-лидер российского проката «Чебурашка»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российский фильм-лидер отечественного проката «Чебурашка» вышел на широкие экраны в Эстонии. Это произошло даже несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.

В последнее время все киноленты, в которых Таллин увидит поддержку политики Москвы, исключаются из эстонского проката. Но это не касается детских и семейных фильмов, каждый из которых подлежит в стране обсуждению, отмечает портал Delfi.

По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Эстонии Карло Функа, ведомство не увидело оснований для ограничений и разрешило эстонским зрителям посмотреть на «Чебурашку».

Фильм о необычном зверьке из южной страны, который помогает людям сплотиться, примириться и открыть в себе новые качества, стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката. Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что драма «Вызов», которая частично снималась на МКС и скоро выйдет на экраны, никогда не сможет повторить успех «Чебурашки».

Эстония Кино Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте