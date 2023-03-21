Жители Эстонии оценят фильм-лидер российского проката «Чебурашка»

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Российский фильм-лидер отечественного проката «Чебурашка» вышел на широкие экраны в Эстонии. Это произошло даже несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.

В последнее время все киноленты, в которых Таллин увидит поддержку политики Москвы, исключаются из эстонского проката. Но это не касается детских и семейных фильмов, каждый из которых подлежит в стране обсуждению, отмечает портал Delfi.

По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Эстонии Карло Функа, ведомство не увидело оснований для ограничений и разрешило эстонским зрителям посмотреть на «Чебурашку».

Фильм о необычном зверьке из южной страны, который помогает людям сплотиться, примириться и открыть в себе новые качества, стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката. Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что драма «Вызов», которая частично снималась на МКС и скоро выйдет на экраны, никогда не сможет повторить успех «Чебурашки».