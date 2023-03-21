Главный акушер Москвы: Медицина готова к увеличению возраста матерей

Фото: Unsplash

Современная медицина готова к тому, чтобы женщины рожали позже, заявил главный внештатный специалист по акушерству московского департамента здравоохранения Сергей Мартиросян. Однако он отметил: если материнство наступает после 40 лет, женщине нужно пройти более тщательное обследование.

— Всем пациенткам, планирующим беременность, стоит пройти прегравидарную, то есть заблаговременную, подготовку. Однако при увеличении возраста или наличии хронических заболеваний комплекс обследований может быть дополнен. Кроме того, после 40 лет необходимо пройти обследование обоим партнерам, — рассказал Мартиросян.

По словам специалиста, в обследования могут входить и генетические тесты, их назначает врач. В целом перед планированием беременности нужно обследоваться на уровень витаминов, фолиевой кислоты и многого другого. Мартиросян обратил внимание: в группу риска входят женщины с вредными привычками или с регулярным недостатком питания, как при вегетарианстве, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у звездного пластического хирурга, доктора медицинских наук Игоря Короткого, как некоторым женщинам удается так быстро прийти в форму и как правильно вернуться в форму после рождения ребенка.