«Кульминационный аккорд»: певица Азиза решила уйти со сцены

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певица Азиза объявила о том, что уходит со сцены после 40-летней артистической карьеры. Она поделилась, что решила посвятить себя своему настоящему предназначению: смысл своей жизни звезда увидела в целительстве.

Внезапное признание артистки прозвучало на ее недавнем концерте в Москве, и ее многочисленные поклонники были крайне этим огорошены, пишет «МК».

— Сегодня наступил кульминационный аккорд в моей творческой деятельности. Я всю жизнь пела, лечила души людей своим голосом. Но, оказывается, у Бога на меня оказались другие планы, — сообщила артистка.

Азиза уверена, что именно исцелять у нее получится лучше всего. К тому же, она добавила, что постоянные гастроли и переезды начинают все больше ее тяготить, и хочется более размеренной жизни.

Личная жизнь Азизы при этом постоянно становится поводом для обсуждений. Недавно ведущая Дана Борисова сказала, что певица вышла замуж за настоящего жулика, с которым никогда не будет счастлива.