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Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 24 марта

Лейла Алиева
Город
Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 24 марта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с 21:00 24 марта до 05:00 25 марта будет изменено расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Изменения касаются также центрального участка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

— На участке Гражданская — Площадь Трех Вокзалов не будет движения в оба направления: станции Гражданская, Дмитровская, Марьина Роща, Рижская и Площадь Трех Вокзалов будут закрыты для пассажиров, — говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов увеличится до получаса на Рижском направлении, при этом часть поездов отменять, а часть будет следовать от и до станций Стрешнево и Красный Балтиец. На Курском направлении интервалы достигнут до 20 минут, а поезда будут направляться только до Курского вокзала.

Причиной смены графика является реконструкция инфраструктуры центрального участка МЦД-2 для подготовки к открытию МЦД-4, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 марта глава города Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4. По его словам, это даст возможность улучшить транспортную доступность для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское.

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