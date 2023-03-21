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Подать запрос на утверждение архитектурно-градостроительного решения в Москве можно онлайн

Никита Худяков
Город
Подать запрос на утверждение архитектурно-градостроительного решения в Москве можно онлайн
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Получить государственную услугу по утверждению архитектурно-градостроительного решения стало проще, а ее порядок модернизировали. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Оптимизация порядка предоставления наших государственных услуг — постоянный процесс, нацеленный на повышение удобства и скорости их предоставления. Это, в свою очередь, пойдет на пользу всему строительному процессу, стадия согласования которого постепенно становится все более понятной и прозрачной, — сказал он.

Теперь органы исполнительной власти столицы могут выступать заявителем. Кроме того, для объектов, строящихся по программе реновации, установили срок рассмотрения заявки — 15 рабочих дней, а для объектов городского значения его сократили с 25 до 20 рабочих дней. Также были упрощены требования к материалам архитектурно-градостроительного решения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии и благоустройстве районов на юго-востоке Москвы. В частности, в 2011 году власти приступили к масштабной модернизации Курьяновских очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Помимо этого, власти продлили Таганско-Краснопресненскую линию метро в Жулебино и Котельники, построив три станции.

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