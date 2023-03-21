Москвичам рассказали, как в городе следят за памятниками архитектуры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За содержанием столичных памятников архитектуры и выдачей разрешений на проведение реставрационных работ в городе следят специалисты департамента культурного наследия. Об этом во вторник, 21 марта, рассказала заместитель руководителя ведомства Евгения Шалиско.

В марте прошлого года правительство РФ приняло «мораторий на проверки», согласно постановлению все надзорные мероприятия в городе должны акцентироваться на профилактику правонарушений.

— Может показаться, что наши проверки стали более лояльными. Безусловно, их количество сократилось. Теперь мы стараемся прежде всего предупредить нарушения, а не разбираться с последствиями уже совершенных. Но для нерадивых владельцев ничего не изменилось, — отметила Шалиско.

За 12 лет в городе вернули к жизни более двух тысяч объектов культурного наследия. В настоящее время на этапе реставрации находится свыше 570 таких объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца этого года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.