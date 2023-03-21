Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как в городе следят за памятниками архитектуры

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как в городе следят за памятниками архитектуры
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За содержанием столичных памятников архитектуры и выдачей разрешений на проведение реставрационных работ в городе следят специалисты департамента культурного наследия. Об этом во вторник, 21 марта, рассказала заместитель руководителя ведомства Евгения Шалиско.

В марте прошлого года правительство РФ приняло «мораторий на проверки», согласно постановлению все надзорные мероприятия в городе должны акцентироваться на профилактику правонарушений.

— Может показаться, что наши проверки стали более лояльными. Безусловно, их количество сократилось. Теперь мы стараемся прежде всего предупредить нарушения, а не разбираться с последствиями уже совершенных. Но для нерадивых владельцев ничего не изменилось, — отметила Шалиско.

За 12 лет в городе вернули к жизни более двух тысяч объектов культурного наследия. В настоящее время на этапе реставрации находится свыше 570 таких объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца этого года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.

Реставрация Москва Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте