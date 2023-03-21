Овчинский: Начато возведение каркаса нового ТЦ в Восточном Бирюлеве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новый объект городской инфраструктуры создаст 430 рабочих мест. Торговый центр на улице Элеваторной возводят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом во вторник, 21 марта, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году, — добавил Владислав Овчинский.

Центр будет построен по канонам современной органической архитектуры. В конструкции используют металлические элементы, стеклянные поверхности, панели «под дерево».

— Строительство торговых центров для нас непрофильное направление, но тем не менее важное. При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома. Помимо прочего это еще и новые рабочие места для горожан, — рассказал президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.