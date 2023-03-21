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Россиян предупредили о повышении цен на рис до 30 процентов из-за неурожая

Никита Худяков

Сюжет: 

Еда
Общество
Россиян предупредили о повышении цен на рис до 30 процентов из-за неурожая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен до 30 процентов из-за проблем с урожаем. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди поставщиков.

Одной из причин стали неблагоприятные условия для выращивания риса в Краснодарском крае. В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле произошла авария, из-за которой обрушилась дамба, нарушившая водоснабжение посевных площадей. Национальный рисовый союз заявил, что площадь рисовых чеков сократилась со 119 000 до 92 000 гектаров, а валовый сбор риса снизился на 24 процента — до 650 000 тонн.

По данным издания, цены начнут повышаться с 27 марта, а само повышение составит от 8 до 19 процентов. В «Ленте» также подтвердили повышение цен на 15–30 процентов. Росстат сообщал, что в феврале 2022 года средняя стоимость риса в розницу составляла 108,8 рубля за один килограмм, говорится в материале.

В России в феврале 2023 года повысилась стоимость продуктов питания. Общий рост цен составил 0,87 процента. Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в стоимости 0,11 процента. Существенное влияние на динамику цен в феврале оказало подорожание овощей и фруктов. Например, стоимость репчатого лука выросла на 34,2 процента, а винограда — на 13,7 процента.

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