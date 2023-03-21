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Москва выставит на торги производственный объект в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Москва выставит на торги производственный объект в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Столица выставит на торги право на заключение договора аренды земельного участка промышленно-производственного назначения. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила выставление на торги земельного участка площадью 0,68 гектара на Заводской улице в Зеленограде. Арендатор сможет построить на нем объект производственного назначения площадью 14,2 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Уточняется, что арендовать участок можно будет сроком на семь лет и четыре месяца. Объект находится рядом с улицей Радио и Георгиевским проспектом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на торги права на размещение десяти тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника «Царицыно». Торговые объекты можно будет разместить возле музыкального фонтана и около волейбольной площадки, на входах в парк, у Фигурного моста и других популярных среди посетителей мест.

Зеленоград торг Максим Гаман Москва
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