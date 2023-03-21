В WhatsApp появится функция закрепления сообщений

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В популярном мессенджере WhatsApp* появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут закреплять сообщения. Об этом во вторник, 21 марта, рассказали специалисты портала WABetaInfo.

— После закрепления в чате появится небольшой значок, указывающий на то, что сообщение было закреплено, — он будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа, — сказали эксперты.

По их словам, данная функция находится на стадии разработки для устройств на базе Android. На данный момент неизвестно, когда нововведение станет доступно для широкого круга пользователей, говорится в материале.

С 6 марта WhatsApp начал безвозвратно удалять аккаунты неактивных пользователей. Разработчики объясняют данную меру необходимостью сохранения общего объема памяти, ведь личные кабинеты хранятся в облачном пространстве. Кроме того, это обезопасит данные постоянных пользователей.

Мессенджер WhatsApp неоднократно взламывали хакеры и таким образом крали чужие личные данные. Так ли опасно его использование для россиян, а также какой мессенджер на сегодняшний день считается самым надежным, «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.