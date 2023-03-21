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В Москве пройдет «Студенческая театральная ночь»

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В Москве пройдет «Студенческая театральная ночь»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

26 марта на сцене театра «МОСТ» пройдет «Студенческая театральная ночь». Это большая итоговая программа Московской лаборатории студенческого театра, участниками которой станут артисты 35 любительских театров Москвы. 100 студентов непрофильных столичных вузов под руководством наставников представят спектакль «Островский. Герои в лицах».

— Передо мной стояла непростая задача: сделать с большой группой ранее незнакомых между собой людей, находящихся на разном уровне актёрского мастерства, итоговую постановку. В основе нашего спектакля-перформанса — «Бесприданница». Думаю, еще никогда не было подобной постановки этой знаменитой пьесы. На берегу реки Волги выяснять отношения с Ларисами Огудаловыми будут десять Юлиев Карандышевых, — рассказал режиссер Георгий Долмазян.

Участники режиссерской лаборатории погружались в профессию с помощью произведений другого культового драматурга — Антона Чехова. Они представят сценическое действие «Чехов. Рассказы».

К студенческому театральному марафону приобщится также молодежь театра «МОСТ». Артисты учебной студии представят «Класс-концерт», в программу которого войдут 25 ярких номеров.

«Студенческая театральная ночь» пройдет в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Ее организаторами стали театр «МОСТ» и Театральная мастерская «МОСТ.АК» при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Ассоциации студенческих театров России, ГИТИСа и Щепкинского училища.

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