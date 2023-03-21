Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Отопительный сезон в Москве не завершится до конца марта. 20 марта такое заявление сделал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для того чтобы отопление отключили, по нормативу необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха в городе ощутимо повысилась.

— Отопительный сезон будет завершен при устойчивой положительной среднесуточной температуре воздуха: когда в течение пяти суток температура воздуха будет плюс восемь градусов и выше. До конца марта мы таких значений не ждем, — сказал заместитель мэра Москвы.

По прогнозу, серьезное потепление синоптики ожидают в последние выходные марта — 24-го и 25-го числа. Дневная температура может подняться выше плюс 10 градусов. Тем не менее ночью все равно возможен «минус», поэтому отопление пока что не отключат.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон завершился после 25 апреля. Осенне-зимний период, по словам Бирюкова, в Москве прошел штатно, без серьезных происшествий.