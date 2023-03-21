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Ночь театров в «Модерне» отметят фантазией на тему Островского

Василий Плиткин
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Ночь театров в «Модерне» отметят фантазией на тему Островского
Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Театр «Модерн» 27 марта в рамках акции «Ночь театров» представит театральную фантазию по мотивам пьес Александра Островского. На сцене встретятся наиболее известные персонажи из ключевых пьес писателя: Катерина и Тихон, Лариса и Паратов, Снегурочка и Лель и другие. Зрителей ждут неожиданные трактовки известных пьес с использованием различных театральных приемов, говорится в сообщении театра.

В спектакле задействованы артисты всех поколений театра «Модерн».

В традиционной культурной акции «Ночь театров», которая пройдет в Москве во Всемирный день театра, 27 марта, примет участие более 100 площадок. В рамках акции пройдет большое количество авторских встреч, специальных проектов, мастер-классов. Многие мероприятия будут приурочены к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского.

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