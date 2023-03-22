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Приметы и советы

Гастроэнтеролог раскрыла полезные для здоровья свойства зелени

Ирэна Колесова
Общество
Гастроэнтеролог раскрыла полезные для здоровья свойства зелени
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Обычная зелень, которая добавляется в ежедневные блюда, кроет в себе множество полезных свойств. Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, каким продуктам следует уделить внимание, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

— Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие, — подчеркнула специалист.

Врач посоветовала чаще употреблять шпинат, в котором содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Не стоит исключать из рациона и кресс-салат, который насыщен витаминами К и С, пишет Life.ru.

Отдельное внимание специалист уделила руколе. В ней содержится высокая концентрация витаминов С и А, также она богата железом и кальцием.

Витамины особенно нужны организму в период стрессов, в том числе и при смене времен года. Весеннее тепло в этом году явно отстает от весны климатической, силы уже на исходе. Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье в конце холодного сезона, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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