СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды на саммит G7

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Киев пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате. Как сообщило в среду, 22 марта, японское агенство Kyodo, Зеленский принял это предложение.

— Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж, — цитирует агентство Кисиду.

Кисида прибыл на Украину во вторник и провел личную встречу с Зеленским. Японский премьер пообещал выделить Киеву 470 миллионов долларов на развитие энергетики и на гуманитарные потребности. Токио собирается спонсировать Украину и по линии НАТО: через фонд Североатлантического альянса стране собираются передать 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

После очередных ракетных пусков КНДР Кисида дал указание японским министрам проверить безопасность судов и подготовиться к любым непредвиденным ситуациям. КНДР произвела три пуска, все ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.