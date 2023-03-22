Гастроэнтеролог Дианова назвала идеальный вид перекуса при стрессе

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Привычка заедать стресс может навредить здоровью, однако и ее можно превратить в полезную, если выбрать правильный перекус. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, хорошим перекусом может стать овощная нарезка.

— В некоторых книгах по похудению говорится, что начинать есть в ресторане или на мероприятии лучше как раз с овощей. Я рекомендую в таких случаях нарезки — как антипасти у итальянцев, когда они нарезают разные свежие овощи, делают соус и макают овощи, пока ожидают основное блюдо. Морковка, перец, огурец и сельдерей — очень вкусное сочетание, — отметила гастроэнтеролог.

В результате у человека сформируется определенное чувство сытости в желудке, и он будет принимать решения взвешенно, не пробуя все подряд, пояснила Дианова.

— Многие любят использовать в качестве метода борьбы со стрессом морковку и сельдерей. Даже в массмаркете продают готовые нарезанные овощи в стаканчиках. Овощи все низкокалорийные. Такой вариант — самый диетический, — подчеркнула диетолог.

К овощам можно добавить собственноручно приготовленный соус, добавила специалист.

— Например, для его приготовления можно взять 20–30 граммов сыра с плесенью (возможный вариант — бри) и разбавить 100–150 граммами греческого йогурта, — поделилась врач.

Этот вариант заедания стресса может оказаться даже полезным для здоровья, уверена врач.

— В ресторанах очень часто там, где есть итальянская пицца, присутствует такое блюдо, как овощи с голубым сыром. Они кладут туда майонез — это перебор. С греческим йогуртом будет намного лучше. Это получится не просто заедание стресса, а фактически правильный перекус, — заключила Дианова.