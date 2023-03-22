«Ощущение, что Боря там ходит»: Вдова Грачевского натерпелась жути в частном доме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вдова Бориса Грачевского Екатерина решилась съехать из загородного дома, в котором была счастлива со своим супругом. Она поделилась, что ей стало сложно ездить из пригорода в Москву то по делам, то в поликлинику с ребенком. Но главная причина переезда Екатерины в столицу кроется не в этом.

Екатерина призналась, что в их с супругом доме она все время чувствует его присутствие. Ей постоянно кажется, что Борис ходит по дому, находится рядом. Вдова Грачевского не скрывает: ощущение от этого иногда бывает жуткое.

— У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать, потому что там спал он, я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву, — поделилась 38-летняя Екатерина с представителями прессы.

Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского не стало два года назад. Он умер из-за последствий коронавируса, который переносил крайне тяжело. Екатерина до сих пор не смирилась с потерей и даже не задумывается о новом романе, пишет «СтарХит».

Борис Грачевский родился 18 марта в 1949 году. Его отец работал культмассовиком в доме отдыха, а мама там же библиотекарем. К той стезе, которую для себя в будущем изберет Грачевский, его подвели еще в детстве: отец брал малыша с собой на работу, маленький Боря смотрел на концерты, а иногда даже в них участвовал. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные факты из биографии режиссера.