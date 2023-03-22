Еще два автобуса проекта «Маршрут к долголетию» запустили в Москве

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице начали курсировать еще два автобуса проекта «Маршрут к долголетию». Об этом в среду, 22 марта, сообщила руководитель проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова.

Впервые такой автобус запустили в июле прошлого года, он связал центры в ЦАО и ТиНАО. Теперь они курсируют по всему городу и перевезли уже 30 участников проекта.

— Мы запустили еще два бесплатных автобуса, которые помогут жителям столицы старше 55 лет перемещаться с комфортом между всеми центрами московского долголетия, встречаться с единомышленниками и друзьями, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия, — рассказала Громова.

Таким образом число автобусов проекта достигло пяти. При этом планируется продолжить развивать «Маршрут к долголетию», передает официальный сайт мэра Москвы.

С конца 2022 года количество ежедневных посещений центров московского долголетия выросло на 40 процентов. Здесь жители старшего поколения могут найти занятия по душе. Например, танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись, спорт, актерское мастерство, психология, литература и многое другое.