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На юго-востоке Москвы демонтировали комплекс ветхих построек

Евгений Силаев
Город
На юго-востоке Москвы демонтировали комплекс ветхих построек
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, 1-я Вольская улица, 10к2 Карта всех событий

В районе Некрасовка на юго-востоке столицы демонтированы ветхие постройки, угрожавшие жизни и здоровью окружающих. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Специалисты Госинспекции обнаружили четыре ветхие постройки по адресу улица 1-я Вольская, дом 10, корпус 2, строения 2-5. Общая площадь объектов составляла 322 квадратных метра.

— Строения долгое время не эксплуатировались и находились в ветхом состоянии, некоторые были частично разрушены: в несущих конструкциях имелись трещины и выпадение кирпичной кладки, отсутствовала крыша. При этом доступ к опасным постройкам не был ограничен. Вопрос рассмотрели в судебном порядке, — сообщил Бобров.

Арбитражный суд Москвы признал постройки аварийными и вынес постановление об их демонтаже. В результате объекты снесли силами контролирующего ведомства, а земельные участки расчистили от мусора.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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