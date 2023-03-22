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Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Лейла Алиева
Общество
Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров скончался в возрасте 70 лет. Об этом в среду, 22 марта, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

— Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова, — сказал он.

Известно, что Владимир Чуров неделю назад перенес обширный инфаркт и операцию на сердце. После этого продолжительное время приходил в себя. Через некоторое время он смог ходить и даже рассказывал о планах написать собственную книгу, передает РИА Новости.

В 2003 году Владимира Чурова избрали депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. В период с марта 2007-го по март 2016-го он возглавлял Центризбирком России. После чего вступил в должность посла по особым поручениям МИД России.

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