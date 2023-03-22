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Лауреат премии «Оскар» Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет

Лейла Алиева
Общество
Лауреат премии «Оскар» Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет
Фото: Pexels

Оскароносный режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет.

Причиной смерти стали осложнения на сердце после разрыва аорты. У режиссера остались жена, трое детей и трое внуков, сообщает Deadline.

Питер Уэрнер получил магистерскую степень в области образования и документального кино, а его дипломная работа о программе Conservatory в Американском институте кино с короткометражной лентой «В краю льда» была номинирована на премию «Оскар» в 1977 году и одержала победу. Кинокартина основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс.

После этого режиссер снял большое количество документальных фильмов и пилотных эпизодов. В частности, он принимал участие в создании шоу «Детектив Нэш Бриджес». В его фильмографии значатся и такие проекты, как «Инстинкт», «Изгои», «Гримм», «Говорящая с призраками» и другие.

Кроме того, Уэрнер был четыре раза номинирован на премию «Эмми».

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