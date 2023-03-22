Москвичам рассказали, как ликвидация самостроя меняет облик столичного ВАО

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Москва, 6-й Лучевой просек Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, подвела итоги работы за первый квартал 2023 года.

За это время ведомство помогло ВАО стать чище и красивее за счет того, что пресекло ряд нелегальных реконструкций, а также демонтировало незаконный автосервис в Перове и ряд других объектов. Каждое из строений не имело разрешительной документации и портило внешний вид районов.

За 2022 год ВАО также, как уточняется, сильно изменился. Усилиями специалистов Госинспекции по недвижимости округ обзавелся новой бесплатной парковкой на 39 мест и восстановил 10 культурно-значимых объектов.

Также ВАО избавился от ветхих аварийных зданий, незаконных реконструкций и самостроя на 23,3 тысячи квадратных метров. Все постройки должны быть согласованы с архитектурными планами руководства города, однако некоторые владельцы пытаются обойти правила и создают самовольные строения.

К примеру, в парке Сокольники рядом с владением № 17 на 6-м Лучевом просеке находился самострой, который никак не использовался и находился в неудовлетворительном состоянии, портя общее визуальное впечатление. Эксперты Госинспекции приняли решение по освобождению парковой зоны, после чего объект был демонтирован.

Кроме того, было снесено двухэтажное аварийное строение на улице Кирпичная в районе Соколиной Горы. Здание 1928 года постройки имело признаки разрушения и было признано потенциально опасным.

Ко всему прочему, эксперты Госинспекции по недвижимости занимаются благоустройством незадействованных территорий. Так, в районе улицы Камчатской, владения №7, на месте пустыря была возведена бесплатная автомобильная парковка на 39 машиномест.

В рамках своей деятельности специалисты Госинспекции также зафиксировали летнюю веранду одного из столичных ресторанов, которая превышала заявленную в документах площадь, что мешало свободному передвижению пешеходов. В связи с этим, та часть объекта, которая нарушала требования, была демонтирована.

1/4 Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости 2/4 Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости 3/4 Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости 4/4 Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

А в районе Измайлово сотрудники Госинспекции демонтировали незаконные надстройки и пристройку к административному зданию, которые были документально не зарегистрированы и портили вид.

— Приятно осознавать, что проекты Госинспекции помогают горожанам быть сопричастными к улучшению облика столицы. Благодаря 1,5 тысячи неравнодушных жителей, которые обратились к чат-боту «Свободный доступ», было выявлено порядка 100 нарушений, треть из которых уже устранена. А более 7 тысяч обращений в Telegram-бот «Самострой.net» поспособствовали обнаружению свыше 500 незаконных объектов, — поделился Иван Бобров, начальник Госинспекции по недвижимости.

Так, чат-бот «Свободный доступ» позволяет обратиться к инспектору своего района и проверить законность установки того или иного ограждающего устройства на территории общего пользования.

А с помощью Telegram-бота «Самострой.net» можно в автоматическом режиме проверять объекты недвижимости столицы на наличие или отсутствие признаков самостроя.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.