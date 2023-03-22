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Приметы и советы

Нутрициолог Мансурова назвала продукты, которые можно съесть на ночь

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Мансурова назвала продукты, которые можно съесть на ночь
Фото: Pixabay

Нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты можно съесть на ночь без вреда для фигуры.

К полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана. Он преобразуется в организме в серотонин, улучшающий качество сна. Триптофан содержится в продуктах животного происхождения, а также в орехах, сыре, гречке, бананах.

Также перед сном можно съедать продукты, которые содержат в себе растительный аналог мелатонина. Им богаты вишня, черешня, овсянка, рис.

При этом стоит помнить о размере порции: она не должна быть больше, чем ваш кулак, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Лиза Афинская отметила, что большинство россиян употребляют недостаточно овощей и фруктов в день. Стоит добавлять фрукт или овощ к каждому приему пищи, передает Царьград.

Витамины особенно нужны организму в период стрессов, в том числе и при смене времен года. Весеннее тепло в этом году явно отстает от весны климатической, силы уже на исходе. Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье в конце холодного сезона, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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