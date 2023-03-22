Во всероссийском форуме «Госзаказ» примет участие более 7 тысяч специалистов со всей страны

Фото: Пресс-служба Форума «Госзаказ»

Более 7 тысяч специалистов из 89 регионов России примут участие во всероссийском форуме «Госзаказ», который пройдет в апреле в Москве. Среди них руководители региональных уполномоченных органов в сфере закупок, заказчики, поставщики и эксперты.

В течение трех дней, с 19 по 21 апреля, в инновационном центре «Сколково» они обсудят всё самое важное и актуальное, что происходит в системе закупок — новации законодательства, цифровые решения, планы регуляторов и контролеров, поддержку поставщиков новых территорий и другие темы.

На специальном мероприятии представители Минфина, Федерального казначейства и ФАС ответят на вопросы заказчиков и поставщиков. Также на форуме пройдет ежегодное заседание Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам.

На третий день форума состоится пленарное заседание «Госзаказ: новые вызовы», в котором примут участие представители регулятора, контролеров, общественных организаций, экспертных сообществ и депутаты Госдумы.

Помимо деловой программы участники смогут посетить экспозицию со стендами ведомств, регионов, банков, госкомпаний, общественных объединений и других организаций. Площадь выставки составит 7 тысяч квадратных метров.