Проще, чем кажется: как получить выписку из ЕГРН с актуальными сведениями
Сюжет:Проще, чем кажется
С июля прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому персональные данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия владельца. О порядке выдачи сведений из реестра — в материале «Вечерней Москвы».
Способы подачи заявления об открытии персональных данных в выписках из ЕГРН:
— МФЦ;
— сайт Росреестра;
— Единый портал государственных услуг.
Кому предоставляются сведения ЕГРН с персональными данными без заявления:
— лицам, которые наряду с указанным гражданином владеют недвижимым имуществом на праве общей собственности;
— супругу (супруге) указанного гражданина;
— правообладателям земельного участка, считающегося смежным по отношению к земельному участку (если в ЕГРН имеются сведения о координатах характерных точек границ таких земельных участков);
— тем, кто владеют недвижимым имуществом на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора, если запись о государственной регистрации договора аренды внесена в ЕГРН;
— арендатору в отношении арендодателя, и наоборот, если запись о государственной регистрации договора аренды, сторонами которого являются такие лица, внесена в ЕГРН;
— обладателю сервитута или публичного сервитута;
— правообладателю данной недвижимости или лицу, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости.
Как проверить при покупке квартиры, является ли продавец ее правообладателем:
— попросить его открыть свои персональные данные;
— запросить и предоставить выписку из ЕГРН с актуальными сведениями.