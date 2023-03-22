Как получить выписку из ЕГРН с актуальными сведениями

Фото: Пресс-служба Госдумы

С июля прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому персональные данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия владельца. О порядке выдачи сведений из реестра — в материале «Вечерней Москвы».

Способы подачи заявления об открытии персональных данных в выписках из ЕГРН:

— МФЦ;

— сайт Росреестра;

— Единый портал государственных услуг.

Кому предоставляются сведения ЕГРН с персональными данными без заявления:

— лицам, которые наряду с указанным гражданином владеют недвижимым имуществом на праве общей собственности;

— супругу (супруге) указанного гражданина;

— правообладателям земельного участка, считающегося смежным по отношению к земельному участку (если в ЕГРН имеются сведения о координатах характерных точек границ таких земельных участков);

— тем, кто владеют недвижимым имуществом на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора, если запись о государственной регистрации договора аренды внесена в ЕГРН;

— арендатору в отношении арендодателя, и наоборот, если запись о государственной регистрации договора аренды, сторонами которого являются такие лица, внесена в ЕГРН;

— обладателю сервитута или публичного сервитута;

— правообладателю данной недвижимости или лицу, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости.

Как проверить при покупке квартиры, является ли продавец ее правообладателем:

— попросить его открыть свои персональные данные;

— запросить и предоставить выписку из ЕГРН с актуальными сведениями.