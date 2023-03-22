Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывшего врача городской больницы Балашихи приговорили к трем годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшего врача городской больницы Балашихи приговорили к трем годам колонии
Фото: shutterstock

Бывшего врача городской больницы города Балашихи приговорили к трем годам колонии общего режима за оказание небезопасных услуг. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 22 марта.

По ее словам, преступление произошло 5 июня 2021 года. Обвиняемая проводила эстетическую процедуру, в процессе которой несколько раз вколола пациентке лидокаин с кратным превышением дозировки.

Из-за этого пострадавшая впала в кому, а в январе 2022 года скончалась, не приходя в сознание. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Суд признал бывшую сотрудницу больницы виновной и приговорил к трем годам колонии. Помимо этого, женщине нельзя будет заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет после освобождения.

Другая история, связанная с врачебными ошибками, произошла в столичной клинике. Во время проведение операции произошло возгорание, в результате которого пациентка получила ожоги груди, шеи и спины.

Подмосковье Балашиха Следственный комитет Московская область Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте