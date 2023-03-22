Мини-приложение помогло россиянам узнать о своем «водном следе»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В первые два дня работы приложения «Калькулятор водного следа» 10 тысяч россиян смогли узнать о своем «водном следе». Тестирование проводилось 21 и 22 марта в пяти российских городах-миллионниках.

Презентация приложения, работающего на платформе VK Mini Apps, состоялась на эколого-просветительской акции «С водой на ты». Разработкой программы занимались Росводоресурсы совместно с VK.

Пользователям предлагается ответить на 20 вопросов, связанных с их повседневной жизнью. При этом все действия, упоминаемые в приложении, связаны с расходом воды.

Вопросы позволяют не только проанализировать свои привычки, но и получить новую информацию. Приложение в юмористической форме оценивает разумность отношения человека к тратам воды.